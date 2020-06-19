Буффон раскрыл секрет футбольного долголетия – легенда в свои 42 не планирует завершать карьеру

Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон рационально подходит к нагрузкам на свой организм.

"Секрет заключается в том, что для высоких результатов нужно сократить количество матчей, в которых вы выходите на поле. Особенно это касается поединков, которые уже не вызывают у вас восхищения.

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В этом сезоне я играю меньше обычного, но именно поэтому я показываю сильную игру. Конечно, я отдыхаю больше, потому нахожусь в прекрасной физической форме", – сказал Буффон в эфире телеканала DAZN.

К слову, в нынешнем сезоне 42-летний голкипер сыграл за Ювентус всего 13 матчей во всех турнирах, пять раз оставив свои ворота "сухими". Недавно появилась информация, что Буффон и "Старая синьора" договорились о продлении контракта до лета 2021 года.

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