"Так, я палив і ніколи цього не приховував. Не міг собі дозволити цього робити в публічних місцях, але курив завжди. Мені це не заважало до певного моменту.

Кобін: Хотів би очолити Шахтар

Справа в тому, що якщо ти куриш, то граєш на високому рівні до 34 років, якщо ні – то до 36-37. Я знаю, що це неправильно, але я ріс в такому середовищі, що розпочав дуже рано палити. Пробував у шість років за гаражами, а почав десь вже в класі 7-8. В Англії теж курять, в Іспанії, в Італії. Ось Буффон робить це відкрито. Пам’ятаю, коли на матч Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря приїжджала португальська Бенфіка, то Руй Кошта взагалі курив у автобусі. А це великий гравець, легенда Португалії", – сказав Кобін у коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, Кобін після завершення кар'єри гравця очолив першоліговий Минай і вийшов з ним у Прем'єр-лігу. Після першої половини сезону закарпатська команда розташовується на 11 сходинці турнірної таблиці УПЛ з 10 пунктами.

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