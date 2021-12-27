"Да, я курил и никогда этого не скрывал. Не мог себе позволить этого делать в публичных местах, но курил всегда. Мне это не мешало до определенного момента.

Кобин: Хотел бы возглавить Шахтер

Дело в том, что если ты куришь, то играешь на высоком уровне до 34 лет, если нет – то до 36-37. Я знаю, что это неправильно, но я рос в такой среде, что начал очень рано курить. Пробовал в шесть лет за гаражами, а начал где-то уже в классе 7-8. В Англии тоже курят, в Испании, в Италии. Вот Буффон делает это открыто. Помню, когда на матч Лиги чемпионов против донецкого Шахтера приезжала португальская Бенфика – Руй Кошта вообще курил в автобусе. А это большой игрок, легенда Португалии", – сказал Кобин в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, Кобин после окончания карьеры игрока возглавил перволиговый Минай и вышел с ним в Премьер-лигу. После первой половины сезона закарпатская команда располагается на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ с 10 пунктами.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"