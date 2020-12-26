Кобін: Хотів би очолити Шахтар
16:07 - Читать на русском
Головний тренер Миная Василь Кобін розповів, де хотів би працювати у майбутньому.
"Який топ-клуб у майбутньому хотів би очолити? Донецький Шахтар", – коротко заявив Кобін в інтерв'ю Брутальному футболу.
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Зауважимо, що свого часу Василь грав за "гірників". В його активі було 79 матчів, п'ять голів та десять результативних передач.
Наразі Кобін очолює Минай – це його перший тренерський досвід. Закарпатська команда розташовується на 11 сходинці з 10 пунктами у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
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