Головний тренер Миная Василь Кобін розповів, де хотів би працювати у майбутньому.

Василь Кобін у футболці Шахтаря / Фото з відкритих джерел

"Який топ-клуб у майбутньому хотів би очолити? Донецький Шахтар", – коротко заявив Кобін в інтерв'ю Брутальному футболу.

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Зауважимо, що свого часу Василь грав за "гірників". В його активі було 79 матчів, п'ять голів та десять результативних передач.

Наразі Кобін очолює Минай – це його перший тренерський досвід. Закарпатська команда розташовується на 11 сходинці з 10 пунктами у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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