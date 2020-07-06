Пятов зазіхає на славу Буффона – у легенди Шахтаря довгий шлях попереду

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про свої амбіції щодо продовження кар'єри.

"Коли перейшов в Шахтар, думав про те, що я потрапив в найкращий клуб в Україні. Для мене це було "вау", звикав до цього. А потім вже в перший рік виграв і Кубок, і чемпіонство. Коли підняв над головою останній кубок за чемпіонство, приїхав додому, поділився з дружиною почуттями, які я ніколи в житті не відчував. У мене була мрія, на яку я не звертав уваги. А коли підняв кубок, я відчув, що це щось нове і бажане. Мої золоті медалі є скрізь: в Полтаві, у мами в Кропивницькому, в музеї в Донецьку, у моїх дочок. Цю медаль дружина поклала молодшій доньці під подушку.

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У мене завжди була в житті мрія – грати якомога довше. Я йду шляхом Буффона, який в 42 підписав новий контракт. Якщо я відчуваю себе сильним і правильно за собою стежу, чому б ні? Я буду докладати зусиль, щоб грати якомога довше. Мені не можна розслаблятися, адже молодь наступає. Я хочу бути для них прикладом і наставником, збираюся допомагати у всьому. Радий, що академія почала давати воротарів. Трубіна, наприклад. Я бачу в ньому потенціал", – підкреслив Пятов в інтерв'ю Великому Футболу.

Нагадаємо, 36-річний голкіпер виступає за Шахтар з 2007-го. За цей час він десять разів ставав чемпіоном України, а також виграв 8 Кубків та 5 Суперкубків. Також в його активі Кубок УЄФА-2009.

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