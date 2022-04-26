Буффон припустився найстрашнішого фейлу в кар'єрі – відео помутніння легенди
Буффон осоромився в понеділок ввечері під час матчу Серії В. Джанлуїджі допоміг Пармі програти Перуджі. На сьомій хвилині зустрічі легендарний воротар припустився дивовижної помилки.
Буффон приймав пас назад і хотів відразу перевести м'яч на фланг, але махнув ногою повз. Форвард суперників Олів'єрі обікрав Джіджі та забив переможний для Перуджі гол.
44-річний воротар у цьому сезоні провів 26 матчів, а Парма плентається в середині турнірної таблиці Серії В.
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