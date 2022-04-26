Буффон осоромився в понеділок ввечері під час матчу Серії В. Джанлуїджі допоміг Пармі програти Перуджі. На сьомій хвилині зустрічі легендарний воротар припустився дивовижної помилки.

Буффон приймав пас назад і хотів відразу перевести м'яч на фланг, але махнув ногою повз. Форвард суперників Олів'єрі обікрав Джіджі та забив переможний для Перуджі гол.

44-річний воротар у цьому сезоні провів 26 матчів, а Парма плентається в середині турнірної таблиці Серії В.

This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma pic.twitter.com/30WcZ1YQbY — Richard Hall (@RichHall80) April 25, 2022

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