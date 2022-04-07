Владу 12 років. До 24 лютого він мешкав у Львові й займався футболом. Після повномасштабного вторгнення окупаційних військ довелося виїхати до Італії разом з молодшою сестрою та мамою до бабусі, яка вже кілька років живе в Римі.

Український хавбек тренуватиметься з клубом Серії А

На Апеннінах Влад також буде займатися футболом. Юного голкіпера з України вже зарахували до школи Сан-Паоло Остиєнсе. В інтерв'ю хлопчик зізнався, що його кумиром є Джанлуїджі Буффон. Ця інформація дійшла до легендарного італійця.

Парма, за яку грає зараз грає Буффон, запросила усю сім'ю на домашній матч Серії В проти Комо (4:3). Джанлуїджі перед грою особисто зустрівся з юним українцем.

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