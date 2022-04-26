Буффон оконфузился в понедельник вечером во время матча Серии В. Джанлуиджи помог Парме проиграть Перудже. На седьмой минуте встречи легендарный вратарь допустил удивительную ошибку.

Буффон принимал пас назад и хотел сразу перевести мяч на фланг, но махнул ногой мимо. Форвард соперников Оливьери обворовал Джиджи и забил победный для Перуджи гол.

44-летний вратарь в этом сезоне провел 26 матчей, а Парма плетется в середине турнирной таблицы Серии В.

This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma pic.twitter.com/30WcZ1YQbY — Richard Hall (@RichHall80) April 25, 2022

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