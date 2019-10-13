Буффон пояснив, чому йому довелося покинути ПСЖ після першого ж сезону у Франції

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон назвав фактори, які вплинули на його рішення повернутися в Італію після одного року у складі ПСЖ.

"Я відчував, що мені потрібен цей паризький досвід, що мені потрібно вийти із зони комфорту. Не було ніяких гарантій, що все пройде успішно, але зрештою я вдосконалився як особистість.

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Хочу подякувати ПСЖ за цю можливість. Без цього я б, ймовірно, завершив кар'єру минулого року. Я поговорив з президентом Ювентуса Аньєллі про це, і він сказав, що переїзд в Париж позитивно вплине на мене.

Втім, в якийсь момент я відчув поклик сім'ї і батьківщини. Проводити вдома лише два вікенди в місяць – цього недостатньо для мене. Я вирішив повернутися в Турин.

Але це була не єдина причина. Я немов замикаю коло в компанії давно знайомих партнерів, нехай зараз у мене і менш важлива роль, ніж раніше.

Але я все ж задоволений тим, що можу бачити перед собою товаришів, і тим, що вони бачать, як я в такому віці все ще стою між двома стійками позаду них. Це надає мені сил. Я пишаюся тим, що Юве покликав мене назад в 41 рік", – цитує Буффона Sky Italy.

Нагадаємо, легендарний італієць у складі ПСЖ встиг виграти Суперкубок 2018 року, а також чемпіонат Франції 2018/19.

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