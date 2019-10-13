Буффон объяснил, почему ему пришлось покинуть ПСЖ после первого же сезона во Франции

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон назвал факторы, которые повлияли на его решение вернуться в Италию после одного года в составе ПСЖ.

"Я чувствовал, что мне нужен этот парижский опыт, мне нужно выйти из зоны комфорта. Не было никаких гарантий, что все пройдет успешно, но в итоге я усовершенствовался как личность.

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Хочу поблагодарить ПСЖ за эту возможность. Без этого я бы, вероятно, завершил карьеру в прошлом году. Я поговорил с президентом Ювентуса Аньелли об этом, и он сказал, что переезд в Париж положительно повлияет на меня.

Впрочем, в какой-то момент я почувствовал зов семьи и родины. Проводить дома только два уикэнда в месяц – этого недостаточно для меня. Я решил вернуться в Турин.

Но это была не единственная причина. Я словно замыкаю круг в компании давно знакомых партнеров, пусть сейчас у меня и менее важная роль, чем раньше.

Но я все же доволен тем, что могу видеть перед собой товарищей, и тем, что они видят, как я в таком возрасте все еще стою между двумя стойками позади них. Это придает мне сил. Я горжусь тем, что Юве позвал меня обратно в 41 год", – цитирует Буффона Sky Italy.

Напомним, легендарный итальянец в составе ПСЖ успел выиграть Суперкубок 2018 года, а также чемпионат Франции 2018/19.

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