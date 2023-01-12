Легендарному італійцю незабаром виповниться 45 років. Напередодні ДжіДжі Буфон провів 50-й матч на Сан-Сіро, в якому його Парма грала проти Інтера в Кубку Італії. Після гри Буффон написав у соціальних мережах: "50 разів на Сан-Сіро… поки!" – як натяк на те, що він готовий продовжити свою кар’єру.

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"У ДжіДжі залишилося два роки контракту, але ми поговоримо в кінці сезону, і він вирішить, що для нього краще. Звичайно, він все ще почувається конкурентоспроможним. На мою думку, якщо Парма вийде до Серії А, Буффон точно продовжить грати. Якщо ні, він однаково міг би продовжити виступати, але тільки якщо він впевнений, що буде на вершині", – цитує Сільвано Мартіна Football-italia з посиланням на Tuttosport.

До слова, Буффон дебютував у Серії А 19 листопада 1995 року проти Мілана. Загалом він провів 657 ігор (168 за Парму і 489 за Ювентус) в еліті італійського футболу і тим самим встановив рекорд за кількістю зіграних матчів.

Буффон пропустив два розкішні голи – Інтер в екстра-таймі дотиснув Парму і вийшов у 1/4 Кубка Італії