Будучность – Зоря: прогноз на матч Ліги Європи

Луганська Зоря зіграє проти чорногорської Будучності в першому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Будучность – Зоря відбудеться 25-го липня на міському стадіоні в Подгориці. Початок гри о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Будучность – Зоря, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Українська команда вважається фаворитом першої частини протистояння. Авторитетна контора William Hill на виїзну перемогу Зорі пропонує коефіцієнт 1.83. Тоді як на виграш Будучності – 4.5, а на нічию – 3.3.

Фахівці Bwin виставили схожі котування, але з меншим акцентом на нічию. Мирова оцінюється в 3.4, виграш підопічних Віктора Скрипника – в 1.75, а вікторія господарів – в 4.33. Судячи з прогнозів, Зоря здобуде комфортну перевагу перед матчем-відповіддю, який відбудеться через тиждень, 1-го серпня, в Запоріжжі.

Що стосується виходу в третій раунд кваліфікації Ліги Європи, то тут коефіцієнти також на стороні луганців. На перемогу Зорі за сумою двох матчів Bet365 дає коефіцієнт 1.11, а на аналогічний успіх Будучності – аж 6.5.

Букмекери очікують, що матч в Чорногорії не буде результативним. На стандартний тотал більше 2,5 William Hill виставив коефіцієнт 1.57, а на відповідний тотал менше можна поставити за 2.3.

Нагадаємо, що Зоря в минулому сезоні УПЛ посіла 5-те місце та відкриває єврокубковий сезон для українських клубів. Поєдинок з віцечемпіоном Чорногорії стане першим для "чорно-білих" у сезоні-2019/20.

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