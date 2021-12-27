"Особисто я при Луческу півроку просто тренувався в Шахтарі. Був у команді, але не потрапляв до заявки – тільки тренувався. Не дали нікому шансу зіграти в офіційному матчі, я за весь час з'їздив тільки на одні збори. І то навіть у товариській грі вже при Фонсеці не потрапив до заявки – це відразу було зрозуміло, що до побачення. Чи є образа? Ну, як образа... Образа на самого себе, що продовжував ці контракти, можна було просто не продовжувати. Потрібно було потерпіти, але так сталося – пішов в оренди.

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Тоді український футболіст повинен був бути на дві голови сильнішим за бразильського, щоб грати у Шахтарі. Наприклад, Маліновський тоді отримав важку травму, хрестоподібні зв'язки, в Генку вже проходив реабілітацію. У Шахтарі, напевно, не повірили, що він вже буде на тому рівні після такої травми – вирішили на ньому так заробити. У Зінченка інша ситуація – півроку не грав, потім десь в Уфі, і мені складно говорити, чому у нього не склалося в Шахтарі", – цитує Будківського Sportarena.

Пилип перебував у структурі Шахтаря у 2012-2018 роках, але майже весь час провів у орендах.

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