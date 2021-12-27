"Лично я при Луческу полгода просто тренировался в Шахтере. Был в команде, но не попадал в заявку – только тренировался. Не дали никому шанса сыграть в официальном матче, я за все время съездил только на одни сборы. И то даже в товарищеской игре уже при Фонсеке не попал в заявку – это сразу было понятно, что до свидания. Есть ли обида? Ну, какая обида... Обида на самого себя, что продлевал эти контракты, а можно было просто не продлевать. Нужно было потерпеть, но так случилось – пошел в аренды.

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Тогда украинский футболист должен был быть на две головы сильнее бразильского, чтобы играть в Шахтере. Например, Малиновский тогда получил тяжелую травму, крестообразные связки, в Генке уже проходил реабилитацию. В Шахтере наверняка не поверили, что он уже будет на том уровне после такой травмы – решили на нем так заработать. У Зинченко другая ситуация – полгода не играл, потом где-то в Уфе, и мне сложно говорить, почему у него не сложилось в Шахтере", – цитирует Будковского Sportarena.

Филипп находился в структуре Шахтера в 2012-2018 годах, но почти все время провел в аренде.

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