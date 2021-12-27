"Перехід в Анжи? Я тоді збирався в інший клуб – були переговори з Трабзонспором, вже про все домовилися. Мав перейти в оренду туди. Все йшло добре, з'їздив на Євро-2016 за збірну, а коли повернувся – пропозиції більше не було. В Зорю повертатися було б некрасиво, розумів, що не грав би, тому що не пройшов збори, довелося б добирати через тренування.

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Не знаю, чому не вийшло перейти в Трабзонспор. Вони взяли у мене інтерв'ю, а потім сказали, що я неправильно якось висловився або репортери щось не так зрозуміли, додали вогню.

Тоді надійшла пропозиція від Анжи – це було необдумане рішення. Я ні з ким не порадився і вирішив поїхати до Махачкали.

Про інтерес з боку Селтіка я ніколи не чув. Знаю, що була зацікавленість з боку ізраїльського Хапоель Беєр-Шева, коли я переїжджав у Бельгію. Особисто зі мною розмовляв лише спортивний директор казахського Тобола: вони мені двічі телефонували – коли я переходив в Анжи і коли йшов в Сошо. Про інтерес з боку Реброва також не чув нічого. Коли з ними зіграли внічию – бачив його інтерв'ю і чув, що він хвалив мене", – сказав Будківський в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, 28-річний нападник перейшов у Десну у січні 2020 року. Раніше він встиг пограти у Маріуполі, Севастополі, двічі в Зорі, російському Анжи, бельгійському Кортрейку та французькому Сошо.

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