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Дом Умтити ограбили, пока игрок находился на матче с Валенсией

11:14 38 Читати українською
Дом Умтити ограбили, пока игрок находился на матче с Валенсией
Самюэль Умтити / Reuters

Защитник Барселоны Самюэль Умтити стал жертвой грабителей во время матча 4-го тура Ла Лиги против Валенсии.

2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
53’ Жерар Пике
61’ Луис Суарес
82’ Луис Суарес
 
Кевин Гамейро 29’
Максимилиано Гомес 90+2’
2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
29’ Кевин Гамейро
53’ Жерар Пике
61’ Луис Суарес
82’ Луис Суарес
90+2’ Максимилиано Гомес

Группа злоумышленников ограбила дом защитника Барселоны Самюэля Умтити в Эсплугес-де-Льобрегат, информирует La Vanguardia.

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По информации издания, соседи футболиста заметили, что дверь в особняке Умтити были открыты. Полицейские обнаружили следы взлома и пустой сейф. Свидетели утверждают, что видели как минимум четырех человек в балаклавах.

Отметим, что это не первый случай с ограблением домов игроков Барселоны за последнее время. Ранее подобные ситуации происходили с нападающим Луисом Суаресом и полузащитником Филиппе Коутиньо, который летом 2019 перешел в Баварию на правах аренды.

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Теги
Испания Барселона Барселона Самюэль Умтити Самюэль Умтити Барселона - Валенсия
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