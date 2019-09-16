Дом Умтити ограбили, пока игрок находился на матче с Валенсией

Защитник Барселоны Самюэль Умтити стал жертвой грабителей во время матча 4-го тура Ла Лиги против Валенсии.

Группа злоумышленников ограбила дом защитника Барселоны Самюэля Умтити в Эсплугес-де-Льобрегат, информирует La Vanguardia.

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По информации издания, соседи футболиста заметили, что дверь в особняке Умтити были открыты. Полицейские обнаружили следы взлома и пустой сейф. Свидетели утверждают, что видели как минимум четырех человек в балаклавах.

Отметим, что это не первый случай с ограблением домов игроков Барселоны за последнее время. Ранее подобные ситуации происходили с нападающим Луисом Суаресом и полузащитником Филиппе Коутиньо, который летом 2019 перешел в Баварию на правах аренды.

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