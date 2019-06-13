Будинки Зідана та Іско пограбували – Реал посилює безпеку власних гравців

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан і півзахисник "вершкових" Іско впродовж цього тижня стали жертвами злодіїв.

Будинки керманича команди та хавбека обікрали. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

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Ні Зідана, ні Іско чи когось із їхніх рідних у момент пограбувань вдома не було. Про інші деталі злочинів наразі нічого невідомо. Боси Реала вже посилили заходи безпеки в будинках гравців, а також порекомендували "галактікос" не робити публічними через соціальні мережі домашні світлини.

До слова, в Іспанії спостерігається справжня "епідемія" із пограбуваннями футболістів. Лише минулого тижня злодії пробралися у дім форварда Атлетіко Альваро Морати. Раніше жертвами злочинців стали форвард Реала Карім Бензема, гравці Барселони Жерар Піке, Кевін-Прінс Боатенг та інші.