"Какие планы? Я пока не загадываю наперед. У меня цель – вернуть свою уверенность. До лета важно получить много игрового времени и сделать хорошую статистику. А дальше будет видно.

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Я не знаю, что мне скажут, потому что я принадлежу Динамо Киев. Что они решат – не знаю. Захотят ли возвращать, или продавать. Или снова в аренду отправят. Будем разговаривать с Игорем Суркисом и увидим, что будет. Конечно, есть планы. Но не хочется афишировать, пусть пока остаются со мной", – сказал Цитаишвили в комментарии NV.

Напомним, Георгий – воспитанник Динамо, контракт с которым действует до лета 2025 года. Выступал в арендах за Ворсклу, Черноморец, краковскую Вислу и познанский Лех. Соглашение с Динамо Батуми рассчитано до 30 июня 2024-го. Transfermarkt оценивает Цитаишвили в 800 тысяч евро.

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