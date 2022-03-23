"Інгулець повернувся зі збору у Туреччині. Команда мала проводити гру з Динамо в чемпіонаті України, а тут таке. Життя змінилося докорінно. Ти вже не думаєш про те, як подивитися футбол, а як вивезти людей з Києва. Після цього сам береш у руки автомат і йдеш захищати свою малу Батьківщину, яка називається Петрівщина.

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Це війна. Тут або ти, або тебе. Важко про це говорити, але доводиться. Таких, як я, дуже багато, і український народ перемогти просто неможливо. Росіяни цього не розуміють. Ми повним ходом готуємось до посівної. Життя йде так, як має. Є кому воювати й кому працювати. Ми сприятимемо, щоб наші фермери все зробили вчасно. Не треба на цьому зациклюватись. Нехай усе йде своєю чергою. Плануйте, працюйте, виплачуйте зарплати. Живіть звичайним життям.

Я бачу Україну квітучою і ще кращою, ніж вона була. Я бачу повністю заповнений людьми стадіон у Петровому. Їм потрібно буде кудись подіти всю цю енергію. Думаю, вони ходитимуть на футбол. Буде так, як ніколи не було. Я в цьому впевнений", – поділився Поворознюк у коментарі телеканалу Футбол.

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