"Ингулец вернулся из сбора в Турцию. Команда должна была проводить игру с Динамо в чемпионате Украины, а здесь такое. Жизнь изменилась коренным образом. Ты уже не думаешь, как посмотреть футбол, а как вывезти людей из Киева. После этого сам берешь в руки автомат и идешь защищать свою малую Родину, которая называется Петровщина.

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Это война. Здесь или ты или тебя. Трудно об этом говорить, но приходится. Таких, как я, очень много, и украинский народ победить просто невозможно. Россияне этого не понимают. Мы полным ходом готовимся к посевной. Жизнь идет так, как должна. Есть кому воевать и кому работать. Мы будем способствовать, чтобы наши фермеры сделали все своевременно. Не нужно на этом зацикливаться. Пусть все идет своим чередом. Планируйте, работайте, выплачивайте зарплаты. Живите обычной жизнью.

Я вижу Украину цветущей, и еще лучше, чем она была. Я вижу полностью наполненный людьми стадион в Петровом. Им нужно будет куда-нибудь девать всю эту энергию. Думаю, они будут ходить на футбол. Будет так, как никогда. Я в этом уверен", – поделился Поворознюк в комментарии телеканалу Футбол.

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