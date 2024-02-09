"Чи задоволений я жеребом для збірної України? Важко сказати, легко точно не буде. Чехи – дуже міцна команда, завжди фізично добре підготовлені, атлетичні. Грузинів з албанцями також списувати не варто. Якщо пригадати, як ми з ними раніше грали, то там були певні проблеми.

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Можна вважати, що десь рівна група. Всі будуть грати на максимум і віддавати свої сили на футбольному полі. Хоча багато хто вважає, що Україна вже виграла групу і вийшла далі. Але може бути не так, як ми того хочемо.

Якби нам випала Англія? Я не думаю, що це було б шоком. Останнім часом збірна України другим номером грає краще з фаворитами. В нашій групі варто виділити хіба чехів, які трішки сильніші за інших. А з грузинами і албанцями треба буде розкривати оборону суперників, а в таких матчах нашій збірній завжди важкувато. Команди закриваються, потім організовують швидкі контратаки і з цим треба справлятися. А коли ми так граємо з фаворитами, то у нас здебільшого все виходить і ми отримуємо навіть кращий результат. Можна пригадати останню гру з італійцями, коли був шанс перемогти і вийти на Євро на пряму. Але подивимося, як воно буде. Хочеться, щоби виграли групу", – цитує Кучера NV.

Нагадаємо, до групи B1 у Лізі націй потрапили збірні Чехії, України, Албанії та Грузії. Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф складатиметься з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

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