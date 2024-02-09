Наставник Карпат Мирон Маркевич, який свого часу був тренером "синьо-жовтих", оцінив шанси команди Сергія Реброва на підвищення у класі у Лізі націй.

"Нормальний жереб, з усіма командами треба не просто грати, але й вигравати. Могло бути й гірше.

Збірна України дізналась календар матчів Ліги націй 2024/25

Ліга націй – цікавий турнір. Нам треба вигравати свій дивізіон і підійматися вище.

З ким з суперників буде найтяжче? Всі команди останнім часом прогресують. Збірні Албанії та Грузії – це зараз зовсім інші команди. Ну а чехи – це один із фаворитів групи. Ну але я ще раз кажу, що українська команда зараз на ходу, тому потрібно боротися за перше місце в групі", – сказав Маркевич у коментарі NV.

Нагадаємо, до групи B1 у Лізі націй потрапили збірні Чехії, України, Албанії та Грузії. Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

Результати жеребкування Ліги націй 2024/25 – Україні пощастило уникнути гранда, група смерті в елітному дивізіоні