"Позитивная реакция пришла слишком поздно – в перерыве. До удаления мы играли хорошо во втором тайме. Первый – худших из тех, что мы провели. Трудно объяснить, почему мы играли именно так, почему позволяли им заходить в нашу штрафную площадь. Их вратарь мог выйти к центральной линии и забрасывать мяч в штрафную.

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Очень больно. В Премьер-лиге приходится играть против хороших игроков и таких хороших соперников, как Уотфорд. Сейчас ребята находятся в ужасном психологическом состоянии. Мы подвели себя и болельщиков. Стоять здесь и объяснять это тяжело, но это футбол, мы должны принять такой итог.

Взгляд на созданные ими моменты и забитые голы наводит на мысль, что они переиграли нас, выигрывали единоборства, были первыми на отскоках. Не то, что могло бы вас удивить. Я разочарован, что мы не смогли подстроиться под соперника.

Я работаю на клуб и с клубом, я был здесь 18 лет, и коммуникация у нас отлажена. Если клуб планирует что-нибудь сделать, то этот разговор будет между клубом и мной, а не между мной и вами. Мы знаем, что результаты не слишком удачные. Мы в плохом положении, но это часть футбола. Чувствую себя подавленным", – цитирует норвежца BBC Sport.

Отметим, что в последних семи матчах чемпионата Англии МЮ одержал лишь одну победу, разгромив Тоттенхэм 30 октября.

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