"Поки не закінчиться перше коло, я нікуди не зможу перейти. Буду думати, підтримувати форму до зими в командах.

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У мене був варіант з хорошою командою у Словаччині, але я сказав, що в такий складний час для країни буде ніяково, якщо я зараз поїду з України. Особливо після всім відомої історії. Мене просто не зрозуміють.

Я б хотів залишитися в УПЛ. Якщо не вийде, руки не опускатиму. Краще зробити крок назад, щоб потім два вперед", – сказав Колесник у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Данило розірвав контракт з Минаєм 24 жовтня, зігравши за закарпатський клуб у поточному сезоні лише 8 хвилин проти Металіста 1925. Вболівальникам він також запам'ятався за мотивами бійки з росіянами у турецькому готелі, коли став на захист прибиральниці, якій нахамив гравець Шинніка.

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