"Пока не закончится первый круг, я никуда не смогу перейти. Буду думать, поддерживать форму до зимы в командах.

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У меня был вариант с хорошей командой в Словакии, но я сказал, что в такое сложное время для страны будет неловко, если я сейчас уеду из Украины. Особенно после всем известной истории. Меня просто не поймут.

Я бы хотел остаться в УПЛ. Если не получится, руки не буду опускать. Лучше сделать шаг назад, чтобы потом два вперед", – сказал Колесник в комментарии Українському футболу.

Напомним, Даниил разорвал контракт с Минаем 24 октября, сыграв за закарпатский клуб в текущем сезоне всего 8 минут против Металлиста 1925. Болельщикам он также запомнился по мотивам драки с россиянами в турецком отеле, когда встал на защиту уборщицы, которой нахамил игрок Шинника.

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