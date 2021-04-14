Варшавський клуб продемонстрував, що не кидатиме своїх у біді.

Захисник Динамо Артем Шабанов, який орендований Легією, розтягнув зв'язки гомілкостопового суглобу, а орієнтовний термін відновлення становитиме 4-6 тижнів.

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"Сезон завершено", – лаконічно написав оборонець у своєму Instagram, адже пошкодження унеможливлює повернення на футбольне поле до кінця чемпіонату Польщі, останній тур якого запланований на 16 травня. У коментарях під постом Легія підтримала українця, закликавши його не здаватись. "Будь сильним, Артеме!" – написав клуб.

Зауважимо, Шабанов приєднався до польського гранда у лютому та встиг провести 8 матчів. Оренда з Динамо розрахована до 30 червня, але "військові" не проти залишити динамівця та готуються до перемовин щодо повноцінного трансферу.

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