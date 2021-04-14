Шабанов може перебратися в Легію на постійній основі – варшавський клуб готовий забрати українця попри травму
Захисник Динамо Артем Шабанов, який до кінця сезону захищатиме кольори варшавської команди, близький до зміни клубної прописки.
Український легіонер Легії Артем Шабанов, який виступає у польському клубі на правах оренди з Динамо, у матчі 24-го туру Екстракляси зазнав ушкодження. Лікарі діагностували у футболіста розтягнення зв'язок гомілкостопового суглобу – за прогнозами він пропустить від 4 до 6 тижнів.
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Незважаючи на отриману Шабановим травму, Легія залишилася задоволена весняною частиною сезону, проведеною українцем у Варшаві, і хотіла б залишити Артема в себе на постійній основі, повідомляє Telegram-канал "Динамо Киев Inside". За інформацією джерела, днями між клубами розпочнуться переговори щодо трансферу.
У момент відходу в оренду і надання полякам опції викупу, клаусула, виставлена керівництвом Динамо, становила 1,8 млн. євро. Легія сподівається дещо зменшити суму і влітку оформити повноцінний контракт з Шабановим. На користь цієї версії – налагодження хороших ділових контактів між двома клубами.
Нагадаємо, окрім Шабанова, в Легію перейшов також Назарій Русин, а керманич польської команди Чеслав Міхнєвіч заявив, що готовий брати в оренду і інших динамівців, які не отримують шансів від Мірчі Луческу.
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