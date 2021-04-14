Захисник Динамо Артем Шабанов, який до кінця сезону захищатиме кольори варшавської команди, близький до зміни клубної прописки.

Український легіонер Легії Артем Шабанов, який виступає у польському клубі на правах оренди з Динамо, у матчі 24-го туру Екстракляси зазнав ушкодження. Лікарі діагностували у футболіста розтягнення зв'язок гомілкостопового суглобу – за прогнозами він пропустить від 4 до 6 тижнів.

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Незважаючи на отриману Шабановим травму, Легія залишилася задоволена весняною частиною сезону, проведеною українцем у Варшаві, і хотіла б залишити Артема в себе на постійній основі, повідомляє Telegram-канал "Динамо Киев Inside". За інформацією джерела, днями між клубами розпочнуться переговори щодо трансферу.

У момент відходу в оренду і надання полякам опції викупу, клаусула, виставлена ​​керівництвом Динамо, становила 1,8 млн. євро. Легія сподівається дещо зменшити суму і влітку оформити повноцінний контракт з Шабановим. На користь цієї версії – налагодження хороших ділових контактів між двома клубами.

Нагадаємо, окрім Шабанова, в Легію перейшов також Назарій Русин, а керманич польської команди Чеслав Міхнєвіч заявив, що готовий брати в оренду і інших динамівців, які не отримують шансів від Мірчі Луческу.

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