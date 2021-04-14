Варшавский клуб продемонстрировал, что не будет бросать своих в беде.

Защитник Динамо Артем Шабанов, который арендован Легией, растянул связки голеностопного сустава, а ориентировочный срок восстановления составит 4-6 недель.

Шабанов может перебраться в Легию на постоянной основе – варшавский клуб готов забрать украинца несмотря на травму

"Сезон завершен", – лаконично написал защитник в своем Instagram, ведь повреждение исключает возвращение на футбольное поле до конца чемпионата Польши, последний тур которого запланирован на 16 мая. В комментариях под постом Легия поддержала украинца, призвав его не сдаваться. "Будь сильным, Артем!" – написал клуб.

Заметим, Шабанов присоединился к польскому гранду в феврале и успел провести 8 матчей. Аренда из Динамо рассчитана до 30 июня, но "военные" не против оставить динамовца и готовятся к переговорам относительно полноценного трансфера.

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