Футболісти Динамо пішли у відпустку ще 30 листопада після переможного матчу над Металістом (3:0). Однак дехто з гравців продовжує наполегливо працювати і на відпочинку, аби підтримувати себе у відмінній формі.

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Лідер киян Віктор Циганков у соціальній мережі TikTok опублікував відео своїх тренувань.

Нагадаємо, у поточному сезоні 25-річний вінгер провів за Динамо 23 матчі, в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2023 року.

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