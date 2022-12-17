"Будь готов": Цыганков показал, как поддерживает форму во время зимней паузы
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков в очередной раз продемонстрировал профессиональный подход к работе.
Футболисты Динамо ушли в отпуск еще 30 ноября после победного матча над Металлистом (3:0). Однако некоторые игроки продолжают упорно работать и на отдыхе, чтобы поддерживать себя в отличной форме.
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Лидер киевлян Виктор Цыганков в социальной сети TikTok опубликовал видео своих тренировок.
Напомним, в текущем сезоне 25-летний вингер провел за Динамо 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2023 года.
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