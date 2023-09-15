После "золота" на Олимпийских играх-1994 Оксана Баюл переехала в Соединенные Штаты Америки, где живет до сих пор. С начала полномасштабного вторжения она работает над недопуском российских фигуристов на международные соревнования и всячески поддерживает Украину.

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