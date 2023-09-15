Бубка тянет СССР, шоу жены Пескова, Гитлер на рояле – интервью с легендарной Оксаной Баюл
19:16 - Читати українською
Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл дала эксклюзивное интервью "Футбол 24".
После "золота" на Олимпийских играх-1994 Оксана Баюл переехала в Соединенные Штаты Америки, где живет до сих пор. С начала полномасштабного вторжения она работает над недопуском российских фигуристов на международные соревнования и всячески поддерживает Украину.
О том, как простые американцы воспринимают войну, какой в 90-х была Татьяна Навка – нынешняя жена спикера Путина Дмитрия Пескова, отношение к Гутцайту и Бубке, "спорт вне политики" и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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