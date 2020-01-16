"Ох***и, він тренуватиме Мессі", – син Сетьєна емоційно відреагував на призначення батька в Барселону

Ларо Сетьєн, син тренера Барселони Кіке Сетьєна, не стримував себе після звістки про нову роботу батька.

"До того я вже бачив чутки в соціальних мережах. У той момент я грав у Fortnite зі своїми друзями, і батько зателефонував мені, щоб розповісти про своє призначення. Не знаю, чи мріяв він про це, але це те, чого він завжди прагнув, я впевнений. Це велика радість для нього.

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Ох***и, він тренуватиме Мессі, ох***и. Я вчора бачив, як він тренується, і в мене потекла слина. Раніше мені подобався Реал Мадрид, коли я був маленьким, але тоді я був надто юний. Коли приїхав Мессі, то я почав грати за Барселону у відеоіграх. Тепер мій батько тренує найкращих у світі. Вони є однією з найкращих команд у світі, всі знають Мессі, Суареса та інших", – цитує Ларо Сетьєна Marca з посиланням на El Larguero.

До слова, син новоспеченого тренера Барселони також є футболістом і виступає за каталонський Сант-Андреу.

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