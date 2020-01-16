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Вальверде не зміг стримати сліз під час прощання з гравцями Барселони

10:25 1406 Читать на русском
Вальверде не зміг стримати сліз під час прощання з гравцями Барселони
Ернесто Вальверде / АР

Колишній тренер Барселони Ернесто Вальверде дав волю емоціям, прощаючись з гравцями каталонського клубу.

Вчора (15 січня) зранку іспанський фахівець відвідав базу клубу для останньої розмови зі своїми екс-підопічними, інформує Mundo Deportivo.

Вальверде зворушливим листом попрощався з Барселоною

Момент вийшов настільки емоційним, що Вальверде розплакався, дякуючи футболістам за спільні роки роботи. Згодом гравці Барселони відповіли взаємністю, написавши чимало теплих слів на адресу тренера у соцмережах. Каталонський гранд призначив Вальверде влітку 2017 року. Під його керівництвом команда виграла чотири трофеї – два чемпіонати, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Нагадаємо, новим наставником "блаугранас" став Кіке Сетьєн. Його дебют відбудеться 19 січня, коли Барса прийматиме Гранаду в рамках 20 туру Прімери.

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Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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