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"Ах***ь, он будет тренировать Месси", – сын Сетьена эмоционально отреагировал на назначение отца в Барселону

16 января 17:11 347 Читати українською
"Ах***ь, он будет тренировать Месси", – сын Сетьена эмоционально отреагировал на назначение отца в Барселону
Ларо и Кике Сетьены / Marca

Ларо Сетьен, сын тренера Барселоны Кике Сетьена, не сдерживал себя после известия о новой работе отца.

"До того я уже видел слухи в социальных сетях. В тот момент я играл в Fortnite со своими друзьями, и отец позвонил мне, чтобы рассказать о своем назначении. Не знаю, мечтал ли он об этом, но это то, к чему он всегда стремился, я уверен. Это большая радость для него.

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Ах***ь, он будет тренировать Месси, ах***ь. Я вчера видел, как он тренируется, и у меня потекла слюна. Раньше мне нравился Реал Мадрид, когда я был маленьким, но тогда я был слишком юн. Когда приехал Месси, то я начал играть за Барселону в видеоиграх. Теперь мой отец тренирует лучших в мире. Они являются одной из лучших команд в мире, все знают Месси, Суареса и других", – цитирует Ларо Сетьена Marca со ссылкой на El Larguero.

К слову, сын новоиспеченного тренера Барселоны также является футболистом и выступает за каталонский Сант-Андреу.

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