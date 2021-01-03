Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський все ще може покинути італійський клуб у зимове трансферне вікно.

З усіх можливих претендентів на Руслана Маліновського помітний інтерес продовжує проявляти лише Брюгге.

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За інформацією Belgiumsoccer, бельгійський клуб може зіштовхнутись із проблемою у вигляді високої зарплатні хавбека. Раніше дружина українця у соцмережах спростувала інформацію щодо можливої зміни клубу.

Зауважимо, Маліновський приєднався до Аталанти з Генка влітку 2019-го за 13 млн євро, підписавши контракт на 5 років. У поточному сезоні український хавбек забив 1 гол та віддав 2 асисти, а Transfermarkt оцінює його в 21 млн євро.

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