Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский все еще может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно.

Из всех возможных претендентов на Руслана Малиновского предметный интерес продолжает проявлять только Брюгге.

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По информации Belgiumsoccer, бельгийский клуб может столкнуться с проблемой в виде высокой зарплаты хавбека. Ранее жена украинца в соцсетях опровергла информацию о возможной смене клуба.

Заметим, Малиновский присоединился к Аталанте из Генка летом 2019-го за 13 млн евро, подписав контракт на 5 лет. В текущем сезоне украинский хавбек забил 1 гол и отдал 2 ассиста, а Transfermarkt оценивает его в 21 млн евро.

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