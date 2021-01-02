Роксана Маліновська, дружина хавбека Аталанти Руслана Маліновського, відповіла на інформацію щодо можливого переходу свого чоловіка.

"Заспокойтеся, хлопці, це неправда", – написала Роксана у своєму Instagram на фоні новини про можливе повернення Маліновського до бельгійської першості.

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Раніше бельгійські ЗМІ розповсюдили інформацію, ніби місцеві гранди – Брюгге, Генк та Антверпен всерйоз роздумують щодо трансферу українця.

Зауважимо, Маліновський приєднався до Аталанти з Генка влітку 2019-го за 13 млн євро, підписавши контракт на 5 років. У поточному сезоні український хавбек забив 1 гол та віддав 2 асисти, а Transfermarkt оцінює його в 21 млн євро.

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