Маліновський "промовчав" на святі результативності – відеоогляд матчу Аталанта – Сассуоло – 5:1
18:49 - Читать на русском
Аталанта розгромила Сассуоло у 15 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24".
11’ Дуван Сапата
45’ Маттео Пессіна
49’ Дуван Сапата
57’ Робін Госенс
68’ Луїс Мурієль
Влад Кірікеш 75’
11’ Дуван Сапата
45’ Маттео Пессіна
49’ Дуван Сапата
57’ Робін Госенс
68’ Луїс Мурієль
75’ Влад Кірікеш
Аталанта приймала доволі міцний Сассуоло, але буквально знищила суперника, забивши 5 голів, натомість пропустивши лише раз. Найбільше постарався Дуван Сапата, який оформив дуль+асист. Руслан Маліновський вийшов на поле лише на останні півгодини і результативними діями не відзначився.
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Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 25 очок і принаймні тимчасово піднялася на шосту сходинку турнірної таблиці Серії А. У Сассуоло на один пункт більше.
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