Аталанта розгромила Сассуоло у 15 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24".

Аталанта приймала доволі міцний Сассуоло, але буквально знищила суперника, забивши 5 голів, натомість пропустивши лише раз. Найбільше постарався Дуван Сапата, який оформив дуль+асист. Руслан Маліновський вийшов на поле лише на останні півгодини і результативними діями не відзначився.

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Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 25 очок і принаймні тимчасово піднялася на шосту сходинку турнірної таблиці Серії А. У Сассуоло на один пункт більше.