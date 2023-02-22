"Яремчук у Генті грав у 50 раз сильніше, ніж зараз": екс-зірка збірної Бельгії розніс Брюгге за ганебні результати
Колишній захисник "червоних дияволів" Філіп Альбер висловився щодо гри команди Скотта Паркера.
"Ванакен – бліда тінь самого себе. Мата, будучи одним з найкращих захисників бельгійського чемпіонату, сидить на лаві запасних. Яремчук у Генті грав у 50 раз сильніше, ніж зараз.
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Команда потребує емоційного сплеску. Під керівництвом Хуфкенса справи у чемпіонаті йшли не так погано, і був результат в Лізі чемпіонів. Під керівництвом Паркера команда набрала лише 9 очок з 24-х можливих", – цитує Альбера RTBF.
Нагадаємо, після 26-ти турів Брюгге у турнірній таблиці йде четвертим, відстаючи від лідера – Генка – на 20 очок.
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