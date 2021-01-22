Монако підсилив атакувальну лінію хавбеком Брюгге Крепеном Д'яттою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Брюгге під дуель з Динамо повернув досвідченого захисника з Серії А

Контракт між сенегальцем та французьким клубом розрахований на 5 років. За інформацією transfermarkt, бельгійці отримали за 21-річного таланта близько 20 млн євро. У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Д'ятта провів 19 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

Нагадаємо, Брюгге та Динамо позмагаються з київським Динамо за путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи, перша зустріч відбудеться вже 18 лютого.

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