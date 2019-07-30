Брюгге відмовився продавати екс-форварда Зорі в чемпіонат Росії

Колишній нападник Зорі Денніс Бонавентуре, який нині виступає за Брюгге, мав пропозицію від російського клубу.

За 21-річного нігерійця неназваний представник РПЛ був готовий викласти 8 мільйонів євро, Het Laatste Nieuws.

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Трансфер зірвався через категоричне небажання босів Брюгге відпустити футболіста, який в минулому розіграші чемпіонату Бельгії відзначився 7 голами і 2 результативними передачами в 26 поєдинках.

Денніс Бонавентуре до переходу в Брюгге влітку 2017 року за 1,3 мільйона євро, протягом одного сезону захищав кольори луганської Зорі.

Нагадаємо, що Брюгге є суперником Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч між командами відбудеться вже 6 серпня в Бельгії, а матч-відповідь – 13 серпня в Києві.

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