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Брюгге отказался продавать экс-форварда Зари в чемпионат России

18:58 81 Читати українською
Брюгге отказался продавать экс-форварда Зари в чемпионат России
Деннис Бонавентуре / фото из соцсетей

Бывший нападающий Зари Деннис Бонавентуре, ныне выступающий за Брюгге, имел предложение от российского клуба.

За 21-летнего нигерийца неназванный представитель РПЛ был готов выложить 8 миллионов евро, Het Laatste Nieuws.

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Трансфер сорвался из-за категорического нежелания боссов Брюгге отпустить футболиста, который в прошлом розыгрыше чемпионата Бельгии отличился 7 голами и 2 результативными передачами в 26 поединках.

Деннис Бонавентуре до перехода в Брюгге летом 2017 за 1,3 миллиона евро, в течение одного сезона защищал цвета луганской Зари.

Напомним, что Брюгге является соперником Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится уже 6 августа в Бельгии, а ответный – 13 августа в Киеве.

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Брюгге Брюгге Бельгия Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Эммануэль Бонавентуре
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