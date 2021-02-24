"Брюгге практично вирішив завдання чемпіонства в Бельгії. Вони давно і повністю переключилися на Лігу Європи. Правда, в дуелі з динамівцями вони не можуть розраховувати на низку провідних гравців. Але це їхні проблеми, а не наші. Але і без провідних гравців Брюгге в Києві зіграв із Динамо внічию 1:1. Для бельгійців це хороший рахунок.

Динамо оголосило склад на матч-відповідь з Брюгге

Динамо, зігравши внічию 1:1 з Десною, підпустило на одне очко до себе Шахтар. Тепер кияни зосереджені на матчі з Брюгге. У Динамо більше ігрових козирів: кияни швидші, краще відбирають м'яч, краще пресингують і швидше переходять з однієї фази гри в іншу. Вони мають дуже ефективні і агресивні фланги, звідки йде дуже багато передумов для моментів. Але потрібно внести кілька коректив.

У трьох перших матчах 2021 року кияни пропустили і також вони пропустили в більшості матчів на зборах. "Біло-сині" дають супернику можливості для взяття воріт. Так, вони забивають в кожному матчі, але і пропускають теж.

У першому матчі з Брюгге кияни не були достатньо сконцентровані на стандартах біля своїх воріт. Вони пропустили гол після стандарту, і Дост міг забивати другий м'яч. Упевнений, що Луческу вже переговорив з командою на цю тему, так і про момент з пропущеним м'ячем від Десни.

Можливо, самовпевнено, але переконаний, що динамівці виграють у матчі-відповіді, і заб'ють не менше двох м'ячів. Кияни переможуть в цьому поєдинку і пройдуть далі. Динамівцям легше грати в гостях, коли на них не тисне обов'язок грати першим номером і володіти ініціативою", – зазначив Грозний у інтерв'ю Sport.ua.

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