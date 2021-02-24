"Брюгге практически решил задачу чемпионства в Бельгии. Они давно и полностью переключились на Лигу Европы. Правда, в дуэли с динамовцами они не могут рассчитывать на ряд ведущих игроков. Но это их проблемы, а не наши. Но и без ведущих игроков Брюгге в Киеве сыграл с Динамо вничью 1:1. Для бельгийцев это хороший счет.

Динамо объявило состав на ответный матч с Брюгге

Динамо, сыграв вничью 1:1 с Десной, подпустило на одно очко к себе Шахтер. Теперь киевляне сосредоточены на матче с Брюгге. У Динамо больше игровых козырей: киевляне быстрее, лучше отбирают мяч, лучше прессингуют и быстрее переходят из одной фазы игры в другую. Они имеют очень эффективные и агрессивные фланги, откуда идет очень много предпосылок для моментов. Но нужно внести ряд корректив.

В трех первых матчах 2021 года киевляне пропустили и также они пропустили в большинстве матчей на сборах. "Бело-синие" дают сопернику возможности для взятия ворот. Да, они забивают в каждом матче, но и пропускают тоже.

В первом матче с Брюгге киевляне не были достаточно сконцентрированы на стандартах у своих ворот. Они пропустили гол после стандарта, и Дост мог забивать второй мяч. Уверен, что Луческу уже переговорил с командой на эту тему, как и о моменте с пропущенным мячом от Десны.

Возможно, самоуверенно, но убежден, что динамовцы выиграют в ответном матче, и забьют не менее двух мячей. Киевляне победят в этом поединке и пройдут дальше. Динамовцам легче играть в гостях, когда на них не давит обязанность играть первым номером и владеть инициативой", – отметил Грозный в интервью Sport.ua.

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