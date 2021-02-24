Брюгге отримав додатковий головний біль перед матчем-відповіддю 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

Міньйоле та Де Кетеларе / колаж 7sur7

Сімон Міньйоле та Шарль Де Кетеларе здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Брюгге.

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Втім, існує велика вірогідність, що тести виявились "хибнопозитивними", оскільки у гравців відсутні будь-які симптоми, а попередні аналізи на наявність COVID-19 дали негативний результат. Гравці мають пройти ще одне обстеження, після чого стане відомо, чи зможуть вони взяти участь у матчі.

Зазначимо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого, початок о 19:55. Перший поєдинок завершився із рахунком 1:1.

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