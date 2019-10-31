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Бруну Фернандеш може покинути Спортінг вже взимку – є три топ-претенденти на зірку "левів"

21:47 432 Читать на русском
Бруну Фернандеш може покинути Спортінг вже взимку – є три топ-претенденти на зірку "левів"
Бруну Фернандеш / Getty Images

Лісабонський Спортінг може не втримати свого лідера Бруну Фернандеша під час зимового трансферного вікна.

Капітан португальського гранда має всі шанси піти на підвищення вже у січні, інформує A Bola.

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Наразі Спортінг не може домовитися з Фернандешом щодо нового контракту. Якщо клуб і гравець не знайдуть компроміс, то продаж в іншу команду може відбутися в найближче трансферне вікно. Претендентів на 25-річного хавбека не бракує – Реал, Тоттенхем і Манчестер Юнайтед цікавилися ним ще влітку, тому цілком можуть повернутися до ідеї підписання головної зірки "левів" через два місяці.

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Нагадаємо, Фернандеш виходив за збірну Португалії у останньому матчі відбору Євро-2020 проти України, який закінчився поразкою піренейців з рахунком 1:2.

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