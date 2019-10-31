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Бруну Фернандеш может покинуть Спортинг уже зимой – есть три топ-претендента на звезду "львов"

21:47 82 Читати українською
Бруну Фернандеш может покинуть Спортинг уже зимой – есть три топ-претендента на звезду "львов"
Бруну Фернандеш / Getty Images

Лиссабонский Спортинг может не удержать своего лидера Бруну Фернандеш во время зимнего трансферного окна.

Капитан португальского гранда имеет все шансы пойти на повышение уже в январе, информирует A Bola.

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Сейчас Спортинг не может договориться с Фернандешем относительно нового контракта. Если клуб и игрок не найдут компромисс, то продажа в другую команду может произойти в ближайшее трансферное окно. Претендентов на 25-летнего хавбека хватает – Реал, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед интересовались им еще летом, поэтому вполне могут вернуться к идее подписания главной звезды "львов" через два месяца.

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Напомним, Фернандеш выходил за сборную Португалии в последнем матче отбора Евро-2020 против Украины, который закончился поражением пиренейцев со счетом 1:2.

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