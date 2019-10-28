Британське видання назвало чотирьох найкреативніших гравців топ-5 ліг Європи – несподіване ім'я на вершині рейтингу

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд очолив рейтинг гравців, які створили найбільше гольових моментів серед усіх футболістів п'яти найсильніших європейських чемпіонатів.

В активі 21-річного захисника 37 створених гольових моментів і 2 результативні передачі, інформує британське видання Squawka Football.

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Гравець Ліверпуля випередив хавбека Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне, який створив 36 гольових нагод. Щоправда, у бельгійця значно більше результативних передач – 9.

Також до оновленого рейтингу потрапили хавбек Фіорентини Ерік Пульгар (32 моменти і 2 результативні передачі) та Санті Касорла з Вільяреала (30 моментів та 4 асисти).

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