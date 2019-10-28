Британское издание назвало четырех самых креативных игроков топ-5 лиг Европы – неожиданное имя на вершине рейтинга

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд возглавил рейтинг игроков, которые создали больше всего голевых моментов среди всех футболистов пяти сильнейших европейских чемпионатов.

В активе 21-летнего защитника 37 созданных голевых моментов и 2 результативные передачи, информирует британское издание Squawka Football.

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Игрок Ливерпуля опередил хавбека Манчестер Сити Кевина Де Брюйне, который создал 36 голевых моментов. Правда, у бельгийца значительно больше результативных передач – 9.

Также в обновленный рейтинг попали хавбек Фиорентины Эрик Пульгар (32 момента и 2 результативные передачи) и Санти Касорла из Вильяреала (30 моментов и 4 ассиста).

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