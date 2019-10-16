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Александер-Арнольд увійшов до Книги рекордів Гіннеса

09:29 676 Читать на русском
Александер-Арнольд увійшов до Книги рекордів Гіннеса
Трент Александер-Арнольд / Guinnessworldrecords.com

Захисник збірної Англії та Ліверпуля Трент Александер-Арнольд встановив неймовірне досягнення за свій клуб.

Гравець англійської команди Трент Александер-Арнольд у сезоні-2018/19 віддав 12 результативних передач у Прем'єр-лізі. Тим самим він встановив рекорд серед захисників за кількістю асистів за один сезон АПЛ, повідомляє офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса.

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Попереднє досягнення належало одразу двом захисникам Евертона, які зробили по 11 результативних передач за чемпіонат: Енді Хінчкліфф відзначився таким досягненням в сезоні-1994/95, а Лейтон Бейнс – у сезоні-2010/11.

Нагадаємо, Александер-Арнольд у минулому сезоні допоміг Ліверпулю посісти друге місце у Прем'єр-лізі з 97 очками та виграти Лігу чемпіонів. Він увійшов до символічної збірної сезону і у ЛЧ, і в АПЛ. Всього на рахунку Трента 16 гольових передач у всіх турнірах минулого сезону.

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Англія Книга рекордів Гіннеса Лейтон Бейнс Лейтон Бейнс Евертон Евертон Ліверпуль Ліверпуль Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд
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